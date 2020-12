Szczepionka na COVID. Wielka Brytania rozpoczyna akcję - pierwsza osoba zaszczepiona

Wielka Brytania rozpoczęła we wtorek szczepienia na koronawirusa. Wyrób koncernu Pfizer/BioNTech otrzymała we wtorek o 7:30 90-letnia kobieta z Irlandii Północnej. - To zaszczyt, że otrzymałam szczepionkę jako pierwsza - cytuje słowa emerytki stacja BBC.

Szczepionka na COVID. 90-letnia Margaret Keenan z Enniskillen otrzymała szczepionkę (East News, Fot: PA pool, Associated Press, East News)