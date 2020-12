Koronawirus. Wielka Brytania jako pierwsza dopuszcza szczepionkę Pfizer. Wiceminister Kraska komentuje

O tę sprawę był pytany wiceminister zdrowia Waldemar Kraska na antenie Polsat News. - Dzisiejsza wiadomość o dopuszczeniu do obrotu szczepionki w Wielkiej Brytanii jest bardzo dobrą wiadomością. Mam nadzieję, że Europejska Agencja Leków tę szczepionkę także dopuści. Bardzo namawiam wszystkich Polaków, by nie stronić od tej szczepionki. To jedyna okazja, by przerwać pandemię, która z nami jest od 10 miesięcy - powiedział Kraska.