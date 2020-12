Szczepionka na COVID. Pfizer wystąpił do UE o autoryzację

Producent leków Pfizer wystąpił do Europejskiej Agencji Leków o zgodę na zatwierdzenie szczepionki na COVID. Wniosek w tej sprawie został złożony we wtorek. Firma pokreśliła, że jeśli korzyści wynikające ze szczepionki będą wyższe niż ryzyko związane z koronawirusem, to szczepionka mogłaby zostać zastosowana w Europie jeszcze w 2020 roku - podaje portal politico.ue.