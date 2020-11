Koronawirus. Polacy podzieleni ws. szczepionki. Znamy wyniki sondażu

Co ciekawe, jeśli porównamy to badanie z odpowiedziami na identycznie zadane pytanie, które w maju zadaliśmy Polakom za pomocą panelu Ariadna, to okaże się, że od tego czasu odsetek gotowych się zaszczepić wręcz zmalał. Wówczas 27 proc. respondentów odpowiedziało, że nie che się szczepić, 47 proc. że chce, a 26 proc nie udzieliło jednoznacznej odpowiedzi.