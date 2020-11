Kwarantanna. Nowe wytyczne dla żłobków i przedszkoli

We wcześniejszych wytycznych były zapisy mówiące o tym, że w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych oraz w żłobkach, mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną oraz że nie wolno przyprowadzać dzieci, "jeśli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych".

Aktualizacja wytycznych dla żłobków i przedszkoli

W aktualnej wersji wytycznych dodano też zapis, że do placówek nie wolno przyprowadzać dziecka także wtedy, gdy "w domu przebywa osoba na kwarantannie" . Analogiczny zapis dotyczy także pracowników przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach, innych form wychowania przedszkolnego oraz żłobków.

Jak powinno przebiegać luzowanie obostrzeń? "Otwarcie galerii etapami"

We wcześniejszych wytycznych była informacja dotycząca tego, że do pracy mogą przychodzić tylko pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

GIS radzi, by do grupy dzieci przyporządkowani byli - w miarę możliwości - ci sami opiekunowie i by grupa wraz z opiekunem przebywała w wyznaczonej i stałej sali.