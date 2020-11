Pfizer. Szczepionka na COVID w Wielkiej Brytanii ma być dopuszczona w ciągu tygodnia

Wielka Brytania może ubiec USA i jako pierwsza otrzymać zgodę na dopuszczenie szczepionki firmy Pfizer do użytku. Brytyjski rząd wystąpił o pozwolenie do agencji ds. regulacji leków i produktów zdrowotnych. Decyzja ma zapaść jeszcze w tym tygodniu. Szczepionka na COVID ma być gotowa do dystrybuowania od 1 grudnia - informuje portal mirror.co.uk. Z kolei amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zezwolenie może wydać najwcześniej 10 grudnia.

Pfizer. Szczepionka na COVID jako pierwsza w Wielkiej Brytanii?

Wielka Brytania zwróciła się o ocenę przydatności szczepionki Pfizer w zeszłym tygodniu. Brytyjczycy zamówili 40 milionów dawek. Oczekują, że jeśli szczepionka na COVID zostanie zatwierdzona przez organy regulacyjne to do końca roku otrzymają 10 mln dawek szczepionki, co ma wystarczyć do ochrony 5 milionów ludzi. Przyjmuje się, że do zapewnienia ochrony potrzebne są dwie dawki.