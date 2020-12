Janusz Kowalski do dymisji? Polityk zabrał głos

Janusz Kowalski był gościem na antenie RMF FM. Wiceminister Aktywów Państwowych był pytany o wtorkowe doniesienia, z których wynika, że wkrótce ma dojść do jego odwołania. O sprawie informowała Polska Agencja Prasowa .

- Nie widzę powodu, dla którego miałbym podać się do dymisji - oświadczył Kowalski na antenie RMF FM. Podkreślił, że "to nie PAP zmienia skład rządu". - Polityka jest grą zespołową, nie widzę powodu, dla którego miałbym się podawać do dymisji - zaznaczył wiceminister.