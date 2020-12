Zbigniew Ziobro ocenia szczyt UE. Solidarna Polska podjęła decyzję ws. koalicji

- Decyzje zapadłe na szczycie UE gwałcą traktaty, łamią polską Konstytucję. Stwarzają zagrożenie dla polskiej suwerenności. Uważamy, że decyzja premiera w Brukseli to błąd - suwerenność to sprawa bezcenna i nie da się jej wycenić pieniędzmi. Według naszej opinii i traktatów unijnych te środki nam się należą. Mechanizmy ich przyznawania są jasno określone - mówił na konferencji prasowej Zbigniew Ziobro. Mimo różnic zdań Solidarna Polska pozostanie w rządzie, choć obrady trwały kilka godzin.

Zbigniew Ziobro podsumowuje szczyt UE. "Będziemy głosować przeciwko ustaleniom"

Budżet UE. Prof. Marcin Matczak: odetchnąłem z ulgą

- Miękiszon to jest osoba, która się poddaje podczas negocjacji bez walki. Taka była opozycja, która od razu chciała przyjmować ustalenia szczytu. To politycy PO apelowali, żeby iść do Berlina na kolana, poddać się Angeli Merkel i jeszcze wypić za jej zdrowie. I o tym mówiłem na konferencji prasowej - tłumaczył także Ziobro. - Celem negocjacji nie było robienie krzywdy państwom Południa, które potrzebowały bardziej od nas pieniędzy z Funduszu Odbudowy. A my graliśmy silnymi kartami podczas tej dyskusji - dodał.