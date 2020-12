Zbigniew Ziobro i konflikt w PiS. Nieoficjalnie: wniosek ws. koalicji

Zbigniew Ziobro i konflikt w obozie PiS. "Spotkanie z Kaczyńskim"

- Zjednoczona Prawica to najlepszy projekt polityczny ostatnich lat pod względem rozwoju. Nie musimy się we wszystkim zgadzać. Gdybyśmy mieli identyczne zdanie, to wszyscy bylibyśmy w jednej partii - przekonywał Michał Woś w piątek wieczorem w programie "Sprawdzam" w TVN24.