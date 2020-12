Jarosław Kaczyński przyjmie szczepionkę na COVID-19. Oficjalne stanowisko

Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, zaszczepi się na koronawirusa. "Osoby zachęcające do rezygnacji ze szczepienia zachowują się w sposób skrajnie nieodpowiedzialny. Robimy to nie dla siebie, ale przede wszystkim dla innych, których możemy zarazić. To kwestia dobra wspólnego" - napisał na Twitterze Michał Moskal, dyrektor Biura Prezydialnego PiS. Post Moskala opublikowała także rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska.