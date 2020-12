Sondaż IBRiS dla WP. Szczepionka na COVID-19. Czy Polacy obawiają się powikłań?

Czy jest się czego bać? Jak podkreślają eksperci - na powikłania poszczepienne narażona jest minimalna grupa osób. Korzyści ze szczepień przewyższają ich skutki uboczne. Mówił o tym w rozmowie z portalem ABC Zdrowie m.in. prof. Jarosław Drobnik, naczelny epidemiolog Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu .

Szczepionka na COVID-19. Kobiety mniej chętne do szczepień

Mężczyźni natomiast również mają obawy przed efektami ubocznymi, ale ci w większości mimo to chcą się zaszczepić – to grupa 30 proc. badanych (27 proc. ma obawy, ale się nie zaszczepi, 13 proc. nie ma obaw i się zaszczepi, 17 proc. nie obawia się, ale i tak się nie zaszczepi, 13 proc. nie ma zdania).

Im starszy, tym chętniej się zaszczepi

Z sondażu IBRiS wynika także, że to głównie młodzi obawiają się skutków ubocznych szczepionki na COVID-19. W grupie wiekowej 18-29 to aż 82 proc. badanych, a wśród osób mających 30-39 lat to 74 proc. osób. Aż 59 proc. respondentów z obu tych grup przez obawy nie zamierza się szczepić.