Nowy Dwór Gdański. Hejt na dom dzieci. Kulisy kontrowersyjnej kontroli posłów ws. szczepień

Posłowie - mimo iż oficjalnie nie odcinają się od szczepień, ba, sami się szczepią, jak poseł Janusz Kowalski - znajdują posłuch wśród antyszczepionkowców. Dotyczy to zwłaszcza Anny Siarkowskiej, do której w klubie PiS są największe pretensje. - Gdy prezes mógł, to by ten zespół zamknął. Kaczyński nie chce, by politycy PiS się do tej "foliarskiej" grupki zapisywali - mówi nam jeden z polityków PiS.