Krzyki na Jasnej Górze, Nawrocki na mównicy. Wymowny komentarz jezuity

Po uroczystym nabożeństwie, w sali o. Kordeckiego, odbyło spotkanie z Karolem Nawrockim. I to właśnie w trakcie tej części spotkania doszło do sytuacji, która wzbudziła dużo emocji w mediach społecznościowych.

W chwili, kiedy Karol Nawrocki wchodził na mównicę, uczestnicy spotkania zaczęli skandować: "Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę". To słowa, które są często wykrzykiwane przez środowiska skrajnie prawicowe, np. podczas Marszu Niepodległości. Wątpliwości komentatorów budzi otoczenie, w jakim wykrzykiwano hasło.

"To takie treści powinno słyszeć dziecko w kościele? Do tego kościoła i tych księży powinno chodzić do spowiedzi? Takiego prezydenta chcemy?" - pytała jedna z użytkowniczek portalu X, która udostępniła fragment nagrania z Karolem Nawrockim.