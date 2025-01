"Nie możemy mówić o przełomie". Nawrocki sceptyczny wobec kwestii Wołynia

Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, w rozmowie z RMF FM wyraził wątpliwości co do przełomu w sprawie ekshumacji na Wołyniu. - Nie możemy dzisiaj mówić o przełomie w sprawie ekshumacji na Wołyniu. Cieszy mnie ta decyzja premiera, ale tych przełomów, a bardziej deklaracji tych przełomów, przeżywaliśmy już wiele. O jednym z nich informował szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Nie doszło do niego. Nie wiem, co pan premier uznaje za przełom - powiedział Nawrocki.