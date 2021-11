Adam Niedzielski o czwartej fali: są dwa scenariusze

- To jest taka bardzo wyważona propozycja, którą złożył pan poseł Hoc i poseł Rychlik z klubu PiS. I to jest propozycja, która stara się uwzględnić taką zbilansowaną, zrównoważoną perspektywę. To nie jest tylko kwestia certyfikatu szczepiennego, to jest także kwestia certyfikatu wykazującego odporność. Czyli na równi traktowany jest test ważny przez 48 godzin ze szczepieniem. To nie jest więc rozwiązanie, które wymusza szczepienie, ale rozwiązanie, które zapewnia bezpieczeństwo epidemiczne w firmie - mówił Niedzielski o projekcie ustawy, która ma umożliwić pracodawcom sprawdzanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciw COVID-19.