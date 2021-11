Makowski: Bunt mamy w genach, więc żyjmy, jakby pandemii nie było. Tak to ma wyglądać? [OPINIA]

Dzisiejsza jesień - mimo coraz gorszych danych - przebiega w innych nastrojach. Mam wrażenie, że państwo wywiesiło białą flagę, wprowadzając w Polsce wariant "przeczekania pandemii", ale oficjalnie go nie ogłaszając. Gdy nawet do tej pory liberalna Szwecja zmienia strategię, my słyszymy, że nasza się sprawdza, a poza tym nieposłuszeństwo wobec nakazów mamy w genach. No i co pan zrobisz, jak nic pan nie zrobisz?