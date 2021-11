Firma sprawdzi, czy pracownik przyjął szczepionkę. Niedzielski o szczegółach

W środę Czesław Hoc i Paweł Rychlik z PiS poinformowali, że projekt ustawy zezwalający pracodawcy na zweryfikowanie, czy pracownik jest zaszczepiony przeciwko koronawirusowi, wkrótce trafi do Sejmu. Jeden z zapisów ustawy mówi, że jeśli pracownik nie będzie zaszczepiony, to pracodawca będzie mógł przenieść go do innego działu, ograniczyć tym samym ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa.