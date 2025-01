Kontrowersje wokół wizyty władz Izraela. NRA krytykuje Dudę i rząd

Według Naczelnej Rady Adwokackiej rządowa uchwała dotycząca potencjalnej wizyty władz Izraela w Polsce i zapewnienia ochrony "podważa zaufanie obywateli do rządów prawa". Realizacja nakazu aresztowania wydanego przez MTK należy do sądu, a nie do prezydenta, rządu, premiera czy szefa MS - wskazała NRA.