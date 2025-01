"Podważanie wiarygodności państwa". Były prezes MTK krytycznie o deklaracjach prezydenta i premiera

Według informacji portalu "Times of Israel" premier Izraela nie planuje obecnie udziału w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Izrael ma reprezentować minister edukacji Yoav Kisch. Dyskusja na temat sytuacji Benjamina Netanjahu stała się publiczna po tym jak "Bloomberg" poinformował o liście Andrzeja Dudy do Donalda Tuska, w którym głowa państwa chce gwarancji bezpieczeństwa dla szefa izraelskiego rządu, gdyby hipotetycznie chciał przylecieć do Polski. Netanjahu jest objęty nakazem aresztowania Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze w związku z oskarżeniami o zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości podczas wojny w Strefie Gazy,