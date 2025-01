Ogromna akcja ukraińskiej policji. Pomagali uciec przed wojskiem

Rewizje objęły mieszkania dyrektorów szpitali, członków komisji lekarskich i pracowników komend uzupełnień, którzy pomagali unikać poboru. Oferowali różne metody, jak uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do służby czy dokumentów umożliwiających wyjazd za granicę.

Poszukiwanie klientów odbywało się głównie poprzez zamknięte grupy w sieciach społecznościowych. Opłaty wynosiły od 5 do 22 tys. dolarów. Podejrzanym grozi kara do dziewięciu lat więzienia.

Na początku tego roku Ukraina wprowadziła zmiany w prawodawstwie, m.in. obniżając wiek poborowy z 27 do 25 lat, by przyspieszyć mobilizację. Kijów nakazał Ukraińcom za granicą śledzenie informacji o poborze przez internet oraz zachęcił ich do powrotu i włączenia się w walkę.