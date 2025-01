Jak zmieniło się bezpieczeństwo Polski w 2024 roku? Wyniki sondażu Wyniki najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazują, jak Polacy postrzegali poziom bezpieczeństwa w kraju w 2024 roku, w kontekście konfliktu Rosji z Ukrainą oraz zmiany władzy w Stanach Zjednoczonych. Aż 48,3 proc. pytanych uważa, że poziom bezpieczeństwa zmalał.

Jak zmieniło się bezpieczeństwo Polski w 2024 roku? Wyniki sondażu

Źródło zdjęć: © EPA, General Staff of the Armed Forces of Ukraine, PAP