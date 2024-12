Bezpieczeństwo Polski a sytuacja w Ukrainie. Wyniki sondażu Większość Polaków uważa, że bezpieczeństwo Polski pogorszyło się w związku z eskalacją konfliktu w Ukrainie - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Bezpieczeństwo Polski, a sytuacja w Ukrainie. Wyniki sondażu/zdjęcie ilustracyjne

Źródło zdjęć: © General Staff of the Armed Forces of Ukraine | BORYSOVSKYI IEVGEN