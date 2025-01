Kobiety podpisują kontrakty w Polsce i idą na wojnę. "Żeby wnuki chodziły po wolnej ziemi"

W piątek kolejna grupa kilkudziesięciu rekrutów podpisała kontrakty i wstąpiła do ukraińskiego wojska. To osoby w wieku od 18 do 53 lat, przy czym przeważają ci najmłodsi. Tym razem po raz pierwszy zaciągnęły się trzy kobiety, które dołączą do służb medycznych i łącznościowych. Wśród nich była 44-letnia Alesia. W Ukrainie mieszkała w Żytomierzu, w Polsce jest od 2017 roku. Ostatnio mieszkała niedaleko Poznania, gdzie pracowała w sklepie.