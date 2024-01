Tak zmienił się Mariupol. Kiedyś był trzecim największym miastem

Przed inwazją rosyjską, Mariupol był trzecim co do wielkości miastem we wschodniej Ukrainie. Według danych z 2021 roku, mieszkało tam prawie 432 tysiące osób. W 2023 roku, rosyjskie władze okupacyjne podały informacje o 300 tysiącach mieszkańców. Z tej liczby, 70 tysięcy to wojskowi rosyjscy oraz robotnicy pracujący przy budowie nowych domów w mieście, które zostało niemal całkowicie zniszczone przez rosyjską armię.