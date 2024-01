Tusk grzmiał w sprawie Mateckiego. "Zastanówcie się"

Tusk o sprawie Mateckiego

- Ta tragedia związana z zaszczuwaniem ludzi, w tym najmłodszych ofiar waszych rządów. Ta tragedia ma konkretne nazwiska też po stronie zła. Pan Matecki. To was kolega. Stoicie za nim murem? Stoicie murem za człowiekiem, który wiecie dobrze co robił przez te lata. I otrzymał za to od ministra sprawiedliwości 12 milionów 200 tysięcy złotych. Bronicie go? Bronicie tych pieniędzy? Dzieli się z wami tymi pieniędzmi? - pytał z mównicy sejmowej Donald Tusk.