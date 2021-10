Drakońskie podwyżki cen energii na Pomorzu. Nawet 68 procent

- Dla samych szpitali jest to wzrost o 45 procent. Dla instytucji kultury to prawie 34 procent. Natomiast dla ruchu pociągów to dodatkowe 35 procent. Oznacza to, że tylko dla samego PKP SKM musimy dopłacić przeszło 10 milionów złotych. Wobec tego nie pozostaje nam innego niż tylko podwyższyć ceny biletów - doprecyzował marszałek.