Nagranie z zatrzymania dziennikarzy. Komentarz rzecznika rządu

Zapytany o rozmowy Angeli Merkel z Łukaszenką, stwierdził, że "większości krajów UE format rozmowy Merkel z dyktatorem Łukaszenką został przyjęty z pewnym zdziwieniem". - To nie było konieczne - dodał. - Jeśli ktoś nie widzi, co w tej chwili dzieje się przy Ukrainie, manipulowania cenami gazu, nie wyciąga wniosków z Gruzji, Krymu, wschodniej Ukrainy, to najbardziej zasadniczy problem - mówił Mueller.