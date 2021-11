Napięta sytuacja na granicy z Białorusią. Terytorialsi przesuwani w inne miejsca

Alarm został wysłany o godzinie. 15.00 Wezwani do stawiennictwa w jednostce zostali żołnierze dwóch batalionów 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. - Podnieśliśmy status gotowości sił do natychmiastowego stawiennictwa. Dlaczego? Dlatego, że nasi żołnierze są takimi osobami, które normalnie pracują na co dzień. W momencie, gdy dochodzi do sytuacji kryzysowej i my chcemy ich użyć, to możemy ich powołać zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony w trybie natychmiastowego stawiennictwa, bo poza tym trybem oni pełnią służbę rotacyjnie - informował wówczas Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Wojsk Obrony Terytorialnej. Dodał, że WOT poprosiły także żołnierzy, aby poinformowali swoich pracodawców oraz rodziny, że są wezwani do jednostek. Mieli się tam stawić do godz. 21.00.