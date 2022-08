Tragiczny wypadek w Chorwacji. Rzecznik MSZ: Kilkoro rannych w stanie zagrażającym życiu

W nocy z soboty na niedzielę w Warszawie wylądował rządowy samolot, który przywiózł część poszkodowanych w wypadków polskich pielgrzymów do Medjugorie. - Przeżyli to bardzo, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - powiedział Jasina na antenie TVN24. Dlatego mogli wrócić do kraju.