Współorganizował pielgrzymkę do Chorwacji. "Miałem być w tym autokarze"

- Ja miałem tam jechać, tylko akurat musiałem zostać, bo był dzisiaj pogrzeb mojej mamy. Zmarła 3 dni temu. Zostałem na pogrzebie i miałem dolecieć do Medjugorie samolotem. Nie wiadomo, co by było, gdyby tam był - przekazał rozmówca RMF FM. Jarosław Miłkowski wyznał także, że to "pewien znak" dla niego.