Bliscy ofiar wypadku autokaru w Chorwacji zabrali głos. "Nie mogę dojść do siebie"

Nie wiedzą, czy ich znajomi żyją i gorąco się modlą, żeby nie było ich na liście ofiar. - Ogromna tragedia. Nie wierzę, że to się wydarzyło - mówią Wirtualnej Polsce mieszkańcy mazowieckiej Jedlni wstrząśniętej wypadkiem, do którego doszło w Chorwacji. Co najmniej cztery osoby z okolicy były w autokarze, który rozbił się z pielgrzymami w drodze do Medjugorie.