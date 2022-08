Wypadek w Chorwacji. Czworo poszkodowanych jest już w Polsce

Wypadek polskich turystów w Chorwacji. Kilkadziesiąt osób w szpitalu

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę ok. godziny 5.40 na autostradzie A4 między miejscowościami Jarek Bisaszki i Podvorec w Chorwacji. - Autokar zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie - powiedział w rozmowie z agencją AFP rzecznik chorwackiej policji Marko Muric.