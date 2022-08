To oni pierwsi byli na miejscu wypadku polskiego autokaru w Chorwacji. "Autokar złamał się w pół"

- Spisujemy dane osobowe, także dane kontaktowe do osób, które w kraju powinny zostać powiadomione o wypadku - mówi nam funkcjonariusz. Jak dodaje, ściśle współpracują z chorwackimi policjantami. - Spisujemy to, co z wypadku pamiętają pasażerowie autokaru i wszystkie informacje przekazujemy prowadzącym śledztwo - wyjaśnia Styrna.