To będzie kolejny spektakularny cel Ukraińców na Krymie? "Wszyscy na to czekają"

- Wszyscy na to czekają, żeby ten most został zniszczony i zadają sobie pytanie, dlaczego to jeszcze nie nastąpiło? A nie nastąpiło, bo Rosjanie go bardzo dobrze chronią (…). Myślę że tam jest parasol ochronny, niemalże taki, jak Żelazna Kopuła (izraelski system obrony powietrznej - red.) - mówi.