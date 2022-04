Ukraińcy planują wysadzić strategiczny dla Rosjan obiekt. "Jeśli się zdecydują, to go zniszczą"

Ukraińcy poinformowali o swoich planach - chcą zniszczyć Most Krymski. Strona ukraińska nie pierwszy raz stara się zwrócić uwagę opinii międzynarodowej na jego strategiczne znaczenie. Czy uderzenie w ten obiekt to misja niemożliwa do wykonania? - Brakuje decyzji politycznej. Wojskowy by to zrobił dawno. Jeśli Ukraińcy się zdecydują, to ten most zniszczą - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską gen. Waldemar Skrzypczak.