"Towarzysze, nie ma innego wyjścia"

"Nasz kraj został zmuszony do rozpoczęcia tej specjalnej operacji. Po prostu nie ma innego wyjścia. W przeciwnym razie musielibyśmy patrzeć, jak Ukraina, z niegdyś braterskiej republiki, stworzonej sto lat temu w ramach ZSRR, zmienia się w bardzo krótkim czasie w członka bloku NATO, który jest nam przeciwny. Wszystko to może doprowadzić do (...) bezpośredniego starcia zbrojnego Rosji z krajami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Musimy podjąć wszelkie działania, aby temu zapobiec" - to najważniejszy cytat z wykładu.