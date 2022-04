Rosjanie przyszli wysłać łupy do domów. Dzięki białoruskiemu kurierowi powstała lista największych złodziei

Jak wynika z zestawienia, "Kowalenko Jewgienij Jewgienijewicz wysłał 450 kg do Rubcowska instrumenty, głośniki muzyczne, stół, namiot itd. Łazariew Artem Pietrowicz posłał 255 kg do Rubcowska (skuter elektryczny). Pavel Aleksandrovich Nikolaev wysłał 205 kg do Rubcowska: instrumenty, telewizor i fotel. Chuchalin Jewgienij Wiktorowicz wysłał 100 kg do Rubcowska: narzędzia i kilka telewizorów. Szulaykin Nikołaj Nikołajewicz wysłał 60 kg do Birobidżanu: odzież i akcesoria wędkarskie".