Ważny epizod bitwy o Donbas. "Przez to główny atak Rosjan uważam za słabszy"

Bitwa o Donbas. "Ich zapędy utkną w martwym punkcie"

W podobnym tonie o ukraińskim kontrataku wypowiadają się analitycy Institute Study of War z Waszyngtonu (ISW). "Wojska ukraińskie mogą być w stanie prowadzić to natarcie przez kilka dni lub tygodni, ale siły rosyjskie na wschód od Charkowa raczej nie upadną tak szybko, jak to było pod Kijowem" - napisano w nowym raporcie ISW. Eksperci dodają, że ciężkie walki toczą się w mieście Rubiżne i Popasna, ale co ważne, Rosjanom nie udało się zdobyć znaczących terenów.