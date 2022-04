Ramzan Kadyrow chce starcia z Czeczenami walczącymi po stronie Ukrainy. Ujawnili pozycje, czekają

W walkach o ukraińskie miasto Popasna w Donbasie miałoby dojść do konfrontacji pomiędzy prorosyjskimi oddziałami "kadyrowców" a czeczeńskimi ochotnikami walczącymi po stronie Ukrainy. Ramzan Kadyrow napisał, że jego bojownicy celowo ujawnili swoje pozycje i czekają na starcie. Możliwe, że wyzwanie jest adresowane do czeczeńskiego dowódcy Adama Osmajewa, który z Kadyrowem ma osobiste rachunki do wyrównania.