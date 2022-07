Wojna na mosty. Ukraińskie uderzenie nie było przypadkowe

- Ukraińcy, uderzając na most, mogli odciąć ewakuację ludności cywilnej z Chersonia. Niszczą most, tak by ludzie nie mogli wycofywać się na tyły. Pamiętajmy, że w Chersoniu ma odbyć się referendum za przyłączeniem do Rosyjskiej Federacji. Miałoby to nastąpić w połowie września. Ukraina, ostrzeliwując most, daje mocny znak, że do tego nie chce dopuścić. To symboliczne uderzenie w most, żeby Zachód to zauważył – podkreśla płk Piotr Lewandowski.