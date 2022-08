Panika wśród Rosjan, uciekają z Krymu. "Porażka doktryny wojennej Moskwy"

- Nastawienie Rosjan do wydarzeń w Ukrainie i do porażek armii rosyjskiej będzie ulegało coraz to większym zmianom. Na razie są oni pasywni. Ta wojna, określana zresztą przez Putina jako "specjalna operacja wojskowa", do tej pory większości z nich bezpośrednio nie dotyczyła. Bezpośredni atak na lotnisko wojskowe na terytorium Rosji powinien to zmienić - wskazał.