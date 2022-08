Fiński generał: Rosyjski atak się załamał

Co więcej, według fińskiego dowódcy Rosja została zmuszona do przesunięcia swoich wojsk na południe, ponieważ Ukraina dokonała niewielkich kontrataków w kierunku zajętego przez Rosję Chersonia. To oznacza, że ofensywa Moskwy w wyniku ostrzałów z HIMARS nie jest już tak efektywna jak na początku wojny.