Szantażują świat atakiem na elektrownię atomową. "To brudna i ryzykowna gra"

Rosjanie przekroczą "czerwoną linię"? "Potem nie ma już odwrotu"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w niedzielę oskarżył Rosję o stosowanie "terroru nuklearnego" i stwierdził, że to mocny powód, by nałożyć kolejne sankcje. Prezydent Ukrainy wskazał, że tym razem powinny być one wymierzone w rosyjski sektor atomowy.