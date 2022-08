Kolejny ostrzał elektrowni atomowej w Zaporożu. "Cudem udało się uniknąć katastrofy"

Rosyjskie ataki na największą elektrownię jądrową w Europie nie ustają

Przypomnijmy, że wcześniej w piątek strona ukraińska informowała o dwukrotnym ataku Rosjan na terenie elektrowni. Doszło do uszkodzenia stacji azotowo-tlenowej, co grozi wyciekiem wodoru i uwolnieniem do atmosfery substancji promieniotwórczych. Enerhoatom określił działania Rosjan jako prowokację.