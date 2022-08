Rosjanie wysadzą elektrownię atomową? Niepokojąca informacja

Rosjanie już dwukrotnie ostrzelali elektrownię w Enerhodarze

Przypomnijmy, że Rosjanie w piątek dwukrotnie ostrzelali teren w pobliżu zaporoskiej elektrowni atomowej. Jak powiadomił ukraiński koncern Enerhoatom, doszło do uszkodzenia stacji azotowo-tlenowej, co grozi ryzykiem wycieku wodoru i uwolnienia do atmosfery substancji promieniotwórczych.