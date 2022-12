Tak Putin zareagował na porażki Rosji. Amerykański wywiad ujawnia

Od miesięcy Rosja ponosi w Ukrainie pasmo klęsk. Wiele wskazuje na to, że na ich skalę rosyjski dyktator nie był przygotowany. - Władimir Putin był zaskoczony taką porażką jego sił zbrojnych w Ukrainie, co może na pewien czas doprowadzić do zawężenia jego celów w kierunku ukraińskim - ocenił dyrektor wywiadu narodowego USA Avril Haines. Według niego, prezydent Rosji dopiero teraz "dowiaduje się coraz więcej o wyzwaniach stojących przed rosyjską armią". - Ale nadal nie jest dla nas jasne, czy na tym etapie Putin ma pełne pojęcie o tym, jak niebezpieczne one są - dodał.