Szansa czy anihilacja? Polska w sporze o przyszłość Europy [OPINIA]

Dotychczas nasi politycy opowiadali o Unii Europejskiej jak o starej ciotce, co to ma dużo pieniędzy i dzięki sprytowi naszych negocjatorów - od czasu do czasu - daje się naciągnąć na kosztowne prezenty. A tak w ogóle to mieszka gdzieś daleko i obchodzi nas o tyle, o ile daje nam kasę. Co prawda - od czasu do czasu - czepia się, jak to stara ciotka, że nie tak urządzamy swój własny dom, ale na to jej nie pozwolimy, bo "wolność Tomku w swoim domku".