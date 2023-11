Stało się. PE za zmianą traktatów unijnych

"To na pewno nie te propozycje PE będą podstawą do ewentualnych (najwcześniej za kilka lat) zmian traktatowych, więc niepotrzebny szum. Propozycje te przygotują dopiero ewentualną Konferencję Międzyrządowa złożoną z przedstawicieli krajów UE. A do wszelkich zmian potrzebny będzie – konsensus" - pisze korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon.