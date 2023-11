PiS konsekwentnie zmienia debatę o UE w karykaturę [OPINIA]

Przypomina to, jak PiS próbował rozegrać politycznie kwestię migracji w wyborach i referendum 15 października. Gdy Unia Europejska zaczęła dyskutować nad nowym paktem migracyjnym, PiS zamiast starać się o to, by europejska polityka migracyjna jak najbardziej odzwierciedlała polskie interesy, postanowił wykorzystać to jako "polityczne złoto" i zbudować raz jeszcze korzystny dla siebie polityczny podział w kraju wokół migracji.