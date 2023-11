Apel Morawieckiego do parlamentarzystów. "Jesteście zobowiązani"

Mateusz Morawiecki nadal stara się zbudować sejmową większość dla swojego rządu. Zaapelował do parlamentarzystów o wsparcie, zapewniając, że jego gabinet zrealizuje ich postulaty. - Jesteście zobowiązani do tego, aby realizować to, co jest w waszym programie. My proponujemy realizację także waszych punktów programowych - mówił.